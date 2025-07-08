«Можно обидеть»: Абхазию предупредили о последствиях критики туристов из РФ

Абхазия рискует потерять значительную часть российских туристов из-за недружественных высказываний в их адрес, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она выразила недоумение по поводу критики в адрес отдыхающих, подчеркнув экономическую зависимость республики от туристического потока из России.

Честно, я не уверена, что если в Абхазии будет все на высочайшем уровне, цены поднимутся, то от этого количество туристов увеличится. Оно может как раз уменьшиться. Конечно, без русских туристов будет сложновато им. Нас можно обидеть, особенно после таких неприятных слов. Что люди в итоге скажут? Зачем нам ехать? Боюсь, тогда и этого не будет. Вряд ли эту нишу займет кто-то другой, кроме российских туристов, — высказалась Журова.

Депутат также подчеркнула, что не первый раз со стороны Абхазии звучат резкие высказывания в адрес российских туристов. Она отметила, что основной причиной популярности республики среди россиян остается доступная стоимость отдыха.

Меня удивляет, почему о нас такое мнение в Абхазии, очень удивительно. Что за глубокий анализ произошел, который привел к тому, что в стране теперь по очереди, уже не в первый раз высказывают такое мнение о наших туристах. Конечно, россияне едут в Абхазию, потому что там недорого. Почему? Потому что это не тот уровень сервиса, как в других странах, — резюмировала Журова.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что Абхазия не создала условий для привлечения состоятельных российских туристов. По его словам, республика не инвестировала в инфраструктуру, которая могла бы заинтересовать отдыхающих с высоким уровнем дохода.