«Ни рубля не вложили»: в АТА резко ответили Абхазии на критику туристов РФ

Абхазия не создала условий для привлечения состоятельных российских туристов, заявил NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его словам, республика не инвестировала в инфраструктуру, которая могла бы заинтересовать отдыхающих с высоким уровнем дохода.

Вообще богатые россияне в Абхазию не ездят. Там нет проживания стоимостью 50–100 тысяч рублей в день, как в Сочи или Ялте. Да, мы много с абхазами общаемся, они хотят богатых российских туристов, но они для этого ничего не сделали. Я открыто говорю и вам скажу, пусть слушают мои абхазские друзья, они не сделали ничего за последние 30 лет, палец о палец не ударили, чтобы к ним приезжали богатые туристы. Инфраструктура отпугивает богатых туристов, поэтому приезжают те россияне, которые приезжают, и можно долго на этот счет возмущаться, — высказался Мкртчян.

Он отметил, что основную массу отдыхающих в Абхазии составляют туристы, которые приобретают дешевые туры. По его словам, например, недельный отдых для семьи из трех человек с трехразовым питанием может стоить всего 11 тысяч рублей.

Директор фонда кино Абхазии Александр Басария имел в виду не всех российских туристов поголовно, а только тех, которые приезжают по линии глобальных туроператоров «все включено» за копейки. А продаем мы, бывает, туры за 11 тысяч рублей на неделю с трехразовым питанием: папа, мама, ребенок. То есть это 1,5 тысячи рублей в день. Понятно, что приезжают за эти деньги небогатые россияне. Аэропорт открылся в Сухуми. А кто построил аэропорт? Давайте честно, никакого отношения этот аэропорт к Абхазии не имеет в плане финансов. Абхазия ни одного рубля не вложила ни в аэропорт, ни в железную дорогу, — резюмировал Мкртчян.

Ранее Басария заявил, что российские туристы представляют «национальную угрозу» для Абхазии. Он раскритиковал приезжих из РФ, которые предпочитают бюджетный отдых и не тратят много денег на пляжах и в ресторанах. Он пожаловался, что российские туристы живут в небольших анклавах на определенных территориях и не тратятся на дополнительные услуги.