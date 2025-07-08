Фитнес-клуб заблокировал абонемент спортсменке из-за пауэрлифтинга

В Твери фитнес-клуб внезапно заблокировал абонемент мастеру спорта международного класса по пауэрлифтингу, пишет Readovka.news со ссылкой на пострадавшую. Возвращать деньги девушке при этом отказались. В качестве причины администрация указала, что спортсменка якобы мешает другим посетителям и создает угрозу целостности помещения.

На протяжении девяти месяцев девушка исправно посещала зал трижды в неделю, тренируясь в специально оборудованной зоне для пауэрлифтинга. Однако в один день она неожиданно обнаружила, что ее абонемент заблокирован без предупреждения.

По мнению руководства фитнес-клуба, занятия девушки пауэрлифтингом якобы создавали риск обрушения перекрытий. Спортсменка уже направила досудебную претензию, однако ответа пока не последовало.

Глава ФББР Александр Вишневский ранее заявил, что идея о предоставлении скидок на посещение фитнес-клубов для людей, страдающих ожирением, может помочь многим россиянам. По его словам, некоторые люди не могут купить абонемент из-за дороговизны.