Песков отреагировал на смену риторики Трампа по поставкам оружия Киеву Песков: поставки оружия Киеву говорят о линии на продолжение боевых действий

Поставки оружия Киеву говорят о линии на продолжение боевых действий в зоне украинского конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, не было четкой информации о приостановке поддержки Украины Соединенными Штатами. Он добавил, что европейцы активно участвуют в накачивании ВСУ оружием.

Эти действия, скорее, не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию. В данном случае линия <…> точно направлена на то, чтобы способствовать продолжению боевых действий, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что США могут возобновить поставки оружия Украине после встречи представителей Вашингтона и Киева в Риме 10–11 июля. Переговоры проведут министр обороны Украины Рустем Умеров и спецпосланник президента США Кит Келлог.

Кроме того, газета The Wall Street Journal сообщила, что Совет национальной безопасности США проведет 8 июля заседание по новым поставкам оружия Украине. На встрече будут присутствовать представители политического и военного руководства страны.