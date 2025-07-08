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08 июля 2025 в 12:41

Песков отреагировал на смену риторики Трампа по поставкам оружия Киеву

Песков: поставки оружия Киеву говорят о линии на продолжение боевых действий

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Поставки оружия Киеву говорят о линии на продолжение боевых действий в зоне украинского конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, не было четкой информации о приостановке поддержки Украины Соединенными Штатами. Он добавил, что европейцы активно участвуют в накачивании ВСУ оружием.

Эти действия, скорее, не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию. В данном случае линия <…> точно направлена на то, чтобы способствовать продолжению боевых действий, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что США могут возобновить поставки оружия Украине после встречи представителей Вашингтона и Киева в Риме 10–11 июля. Переговоры проведут министр обороны Украины Рустем Умеров и спецпосланник президента США Кит Келлог.

Кроме того, газета The Wall Street Journal сообщила, что Совет национальной безопасности США проведет 8 июля заседание по новым поставкам оружия Украине. На встрече будут присутствовать представители политического и военного руководства страны.

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