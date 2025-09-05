В Кремле раскрыли, чем МАХ не отличается от зарубежных сервисов

Мошенники будут использовать российский мессенджер МАХ так же, как и зарубежные платформы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме. Он отметил, что не видит никакой разницы.

Я просто не понимаю, в чем разница между российским сервисом [и зарубежными]. Я не понимаю, в чем разница, потому что мошенники также пользуются что Telegram, что МАХ, — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, дискуссии о закрытии иностранных мессенджеров в России не имеют смысла в контексте борьбы с преступлениями. Он подчеркнул, что мошенники всегда находят инструменты для обхода ограничений и будут применять любые доступные платформы.

Ранее Песков заявил о необходимости сохранения в России иностранных мессенджеров Telegram и WhatsApp. Он подчеркнул, что MAX должен развиваться в условиях конкуренции, чтобы стать востребованным среди миллионов пользователей, в то время как отсутствие рыночной борьбы негативно скажется на качестве и инновационности сервиса.