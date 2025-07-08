Деньги парка «Патриот» потратили на строительство дачи сына Попова

Выделенные на обустройство парка «Патриот» деньги использовались для строительства объектов на частном участке сына бывшего замглавы Минобороны Павла Попова, сообщили в Главной военной прокуратуре. В Подмосковье за эти средства возвели жилой дом, баню и двухэтажный гараж, официально оформив их как объекты парка, передает РИА Новости.

На принадлежащем сыну Попова земельном участке в одном из СНТ в Подмосковье за счет денежных средств, выделенных на обустройство парка «Патриот», были возведены и оборудованы под ключ (с внутренней отделкой, оснащением мебелью, сантехникой) двухэтажный жилой дом и одноэтажный гостевой дом (баня), а также двухэтажный гараж, — говорится в сообщении.

По данным следствия, к схеме были причастны директор парка Вячеслав Ахмедов, генерал-майор Владимир Шестеров и сам генерал Попов. Они ввели в заблуждение подрядчиков и предпринимателей, оформив частное строительство как официальные работы на территории парка. Общая сумма, потраченная на стройку, составила около 26 млн рублей.

Ранее у бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова при обысках было изъято свыше 60,5 млн рублей наличными вместе с иностранной валютой. Московский горсуд признал экс-чиновника виновным в растрате средств при закупке паромов для Керченской переправы и организации схемы по выводу 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Иванову назначили 13 лет колонии общего режима.