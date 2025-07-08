В Госдуме ответили, сможет ли новый пакет жестких санкций сломать Россию Депутат Аксаков: даже самые жесткие санкции ЕС не остановят продвижение России

Даже самые жесткие санкции Евросоюза не смогут остановить развитие и продвижение России, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, рестрикции в первую очередь наносят вред европейским странам.

Мы спокойно пройдем этот период, чего бы [в Евросоюзе] ни придумывали. Россия — самодостаточная, уверенная страна, и никакие санкционные решения, даже самые идиотские, дурацкие и жесткие, не способны противостоять поступательному движению нашей страны вперед. Может быть, что-то будет тяжелее пройти, но эти санкции, поскольку они разрушают в том числе мировой порядок, соответственно, бьют прежде всего по европейским странам, — сказал Аксаков.

Он добавил, что ограничения также наносят вред партнерам Москвы. По словам депутата, в такой ситуации зависящие от сотрудничества с Россией государства пытаются обходить рестрикции.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что фантазии у Евросоюза по части санкций бьют через край. Так дипломат ответил на угрозы об ограничениях со стороны министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, который анонсировал самые жесткие ограничения против РФ.