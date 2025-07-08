Россиянин получил химический ожог после поездки в автобусе В Красноярске юноша получил химический ожог от сиденья в автобусе

Житель Красноярска получил химический ожог во время поездки в автобусе, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел 6 июля. Неизвестный разлил на сиденье в транспортном средстве химическое вещество.

Ничего не подозревающий юноша сел на сиденье и получил ожог при контакте с поверхностью. По факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается состав химвещества.

Ранее москвич спрятался в кустах от дождя и через несколько часов попал в больницу с тяжелыми химическими ожогами. 60-летний мужчина переждал непогоду в зарослях у дома, а к вечеру заметил, что у него появились огромные волдыри на шее и руках. В больнице ему диагностировали химические ожоги. Оказалось, что житель столицы сидел в зарослях борщевика.

До этого в Екатеринбурге студентка получила химический ожог ягодиц во время поездки в автобусе. При этом на брюках девушки не было каких-либо повреждений. Она выразила уверенность, что кто-то специально нанес едкое вещество на сиденье в общественном транспорте.