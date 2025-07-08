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08 июля 2025 в 12:54

Раскрыто, сколько дронов ВСУ уничтожено за сутки

Минобороны РФ: российская армия сбила 202 беспилотника ВСУ за сутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 202 беспилотника Вооруженных сил Украины, четыре бомбы и снаряд HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила более 68,2 тысячи дронов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 202 БПЛА, — говорится в публикации.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные устроили еще один огневой мешок для подразделений ВСУ в районе Зеленой Долины в ДНР. По его словам, это значительно ухудшило логистику украинских подразделений, поскольку они лишились безопасных путей эвакуации и оказались зажаты с двух сторон. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого Марочко отмечал, что подразделения ВС России сумели закрепиться на новых позициях в лесу у населенного пункта Кондрашовка в Харьковской области. Кроме того, российские войска заняли порядка три гектара территории у Петропавловки, добавил он. В Минобороны РФ эту информацию также не комментировали.

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