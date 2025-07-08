В Кремле раскрыли, знает ли Путин о самоубийстве Старовойта

В Кремле раскрыли, знает ли Путин о самоубийстве Старовойта Песков подтвердил, что Путину сразу доложили о самоубийстве Старовойта

Сведения о смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта были доложены президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, информацию о самоубийстве донесли незамедлительно.

Разумеется, президенту было об этом незамедлительно доложено, — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков отказался комментировать случившееся. Пресс-секретарь президента отметил, что информация подобного рода всегда трагическая.

СК России сообщил 7 июля, что в Одинцовском городском округе нашли тело Старовойта в его автомобиле. Основная версия звучит как самоубийство.

Ранее Минтранс России выразил соболезнования родным и близким экс-главы ведомства в связи с его смертью. Должность министра Старовойт занял в мае 2024 года. Президент России отправил его в отставку указом в понедельник, 7 июля.

Минтранс также публиковал последние кадры с экс-главой ведомства. На видео Старовойт находился в ситуационном центре, где обсуждал вопрос работы аэропортов.