Минтранс выразил соболезнования родным Старовойта

Минтранс России выразил соболезнования родным и близким экс-главы ведомства Романа Старовойта. Ранее стало известно, что он совершил суицид, о дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Команда Минтранса России выражает искренние соболезнования родным и близким Романа Владимировича Старовойта, — сказано в сообщении.

Роман Старовойт, родившийся в 1972 году в Курске, получил образование в Балтийском государственном техническом университете имени Д. Ф. Устинова и Северо-Западной академии государственной службы. Его профессиональный путь начался в коммерческом секторе, где он работал с 1995 по 2005 год.

Затем последовала государственная служба: сначала в правительстве Санкт-Петербурга (2005–2012), потом в правительстве РФ. С 2012 по 2018 год Старовойт возглавлял федеральное дорожное агентство. В 2018–2024 годах он занимал пост губернатора Курской области. С мая 2024 по июль 2025 года Старовойт руководил Министерством транспорта РФ.

Ранее СК РФ подтвердил обнаружение тела Старовойта в его собственном автомобиле в Одинцовском районе. По словам представителя ведомства Светланы Петренко, в настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.