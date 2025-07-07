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07 июля 2025 в 20:10

Минтранс России опубликовал последние кадры с умершим Старовойтом

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Russian State Duma/via Global Look Press

Российское Министерство транспорта опубликовало последние кадры с экс-главой ведомства Романом Старовойтом в воскресенье, 6 июля, в своем Telegram-канале. На видео чиновник находился в ситуационном центре, где проходило совещание по вопросу работы аэропортов на фоне переноса и отмены рейсов.

Коллеги, обращаю ваше внимание на необходимость контроля соблюдения федеральных авиационных правил по предоставлению пассажирам задержанных и отмененных рейсов услуг питания, воды, размещения — в соответствии со временем задержки. Ространснадзор во взаимодействии с транспортной прокуратурой прошу эту ситуацию держать на контроле, — сказал Старовойт в ходе обсуждения.

Ранее стало известно о самоубийстве бывшего главы Министерства транспорта РФ, который накануне был снят с должности по указу президента страны Владимира Путина. По данным журналистов, тело Старовойта обнаружили в подмосковном Одинцово.

Кроме того, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что не стоит верить всем слухам вокруг смерти Старовойта. По его словам, нужно дождаться окончания расследования этого дела.

Роман Старовойт
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