Минтранс России опубликовал последние кадры с умершим Старовойтом

Российское Министерство транспорта опубликовало последние кадры с экс-главой ведомства Романом Старовойтом в воскресенье, 6 июля, в своем Telegram-канале. На видео чиновник находился в ситуационном центре, где проходило совещание по вопросу работы аэропортов на фоне переноса и отмены рейсов.

Коллеги, обращаю ваше внимание на необходимость контроля соблюдения федеральных авиационных правил по предоставлению пассажирам задержанных и отмененных рейсов услуг питания, воды, размещения — в соответствии со временем задержки. Ространснадзор во взаимодействии с транспортной прокуратурой прошу эту ситуацию держать на контроле, — сказал Старовойт в ходе обсуждения.

Ранее стало известно о самоубийстве бывшего главы Министерства транспорта РФ, который накануне был снят с должности по указу президента страны Владимира Путина. По данным журналистов, тело Старовойта обнаружили в подмосковном Одинцово.

Кроме того, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что не стоит верить всем слухам вокруг смерти Старовойта. По его словам, нужно дождаться окончания расследования этого дела.