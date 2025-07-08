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08 июля 2025 в 13:01

«Удар по себе»: в ГД высказались о подготовке жестких санкций ЕС против РФ

Депутат Аксаков: Европа высечет саму себя жестким пакетом санкций против России

Фото: europarl.europa.eu

Европа нанесет удар по себе новыми санкциями против Москвы, потому что зависит от поставок товаров энергоносителей из России, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, на это повлияет и то, что РФ остается важным рынком для европейских товаров. Он добавил, что подобные меры разрушают основы, которые ранее обеспечивали благополучие Европы.

ЕС бьет по себе, принимая любые санкционные решения в адрес РФ, потому что Европа очень сильно зависит от взаимодействия с Россией, поставки товаров энергоносителей из нашей страны. Россия — достаточно емкий рынок для европейских товаров. Любое ужесточение санкций против РФ — это дополнительный удар по себе, в том числе удар по миропорядку, который разрушает основы, благодаря которым Европа и благоденствовала. Это точно удар по самим себе. Она высекает саму себя, — пояснил Аксаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сделает все возможное для минимизации последствий санкций. По его словам, Москва многому научилась за годы рестрикций со стороны Запада.

До этого замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что фантазии у Евросоюза по части санкций бьют через край. Так дипломат ответил на угрозы об ограничениях со стороны министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, который анонсировал самые жесткие санкции против РФ.

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