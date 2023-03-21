Любимая женщина Си Цзиньпина: что известно о жене лидера КНР Пэн Лиюань — единственная в истории жена китайского лидера с официальным титулом «первая леди»

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Пэн Лиюань

В связи с трехдневным визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву NEWS.ru рассказывает о некоторых подробностях его семейной жизни и о его жене Пэн Лиюань, которая является единственной в истории женой китайского лидера с официальным титулом «первая леди».

Как они познакомились

О своих взглядах на брак Пэн Лиюань во всеуслышание объявляла задолго до того, как Си Цзиньпин добрался до вершин власти. Популярная сопрано-исполнительница оперных арий и народных песен рассказывала в интервью различным изданиям, что в качестве будущего мужа она видит человека, который будет «успешным, амбициозным и доминирующим в отношениях».

24-летняя Пэн и 33-летний Си, уже успевший на тот момент развестись с первой женой Ке Линлин, познакомились в 1986 году. Си на тот момент был вице-мэром города Сямынь на востоке Китая. Позднее Лиюань говорила, что он уже тогда полностью соответствовал ее ожиданиям. В свою очередь Си вспоминает, что оказался бесповоротно влюблен в Лиюань «через сорок минут первого свидания».

Они редко бывали дома

Пара без пышных церемоний заключила брак в 1987 году, а в 1992-м у них родилась дочь Минцзе. В отличие от родителей, Сяо Муци («домашнее» прозвище девушки) на людях никогда не появляется.

Фото: Lang Hongguang/Xinhua/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин (1-й слева) и его супруга Пэн Лиюань (2-я справа) приветствуются президентом Танзании Джакайей Мришо Киквете (2-й слева), 2013 год

Первые годы, как пишет газета China Daily, оказались для пары браком «на расстоянии», потому что оба постоянно колесили по стране: он как партийный чиновник, она — как гастролирующая артистка.

В чем исключительность жены Си для Китая

Си первым из китайских лидеров вывел свою жену в свет. Пэн стала появляться в телевизионных новостях как самостоятельная фигура, а не просто супруга председателя КНР. В качестве первой леди она присутствует на площадках ООН, различных международных конференциях. Благодаря этому Пэн быстро стала одним из ключевых элементов «мягкой силы» Пекина.

Китайские издания подчеркивают теплые отношения между супругами. Это невиданное явление, когда в китайском домене интернета появляются и становятся вирусными музыкальные видеоролики, изображающие первую пару. На протяжении тысячелетий понятия «руководитель страны» и «история любви» в китайском сознании никак не сближались.

Что известно о Пэн Лиюань

Пэн Лиюань получила музыкальное образование, у нее превосходное сопрано. Как певица она еще в молодости стала солисткой ансамбля Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и часто выходила на сцену в военной форме.

Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая

В 2009 году западные СМИ стали писать, что Пэн получила звание генерал-майора. На самом деле это не так, певица всегда была на гражданской службе, однако состояла на обеспечении, приравненном к генерал-майорскому. Примерно в это же время Пэн возглавила Академию искусств НОАК.

Основная партийная и государственная роль Пэн, как отмечают китайские политологи, — создавать «гуманистический имидж» Си Цзиньпину.

Си Цзиньпин постоянно подчеркивает, насколько теплые отношения царят в его семье, и призывает к тому же других китайцев.

«Благосостояние нации, ее обновление, благополучие народа должно в итоге проявляться в семейном счастье. До тех пор, пока счастливая семейная жизнь не станет фактом для миллионов людей, наша работа не может считаться завершенной», — говорил Си в ноябре 2014 года.

Как Путин подал шаль первой леди

Известен эпизод, когда в ноябре 2014 года на саммите АРЕС президент РФ Владимир Путин подал теплую шаль Пэн, сидевшей в соседнем с ним кресле. Это момент показали все телеканалы мира, кроме китайских. В Поднебесной этот джентльменский жест сочли формальным нарушением неписанного этикета, по которому к супруге лидера может приближаться только ее законный муж.