Правительство Казахстана ушло в отставку: что изменится в отношениях с РФ Стоит ли ожидать обновления исполнительной власти в Казахстане и как это может повлиять на отношения Астаны и Москвы

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Алихан Смаилов

Правительство Казахстана во главе с премьер-министром страны Алиханом Смаиловым ушло 29 марта в отставку. Однако до формирования нового кабинета президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил Смаилову исполнять обязанности главы правительства. Стоит ли ожидать обновления исполнительной власти в Казахстане и как это может повлиять на отношения Астаны и Москвы, выяснял NEWS.ru.

Почему правительство Казахстана ушло в отставку

29 марта открылась первая сессия нового состава мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана, избранного на внеочередных выборах 19 марта.

В мажилис Казахстана прошли шесть партий. Лидером на выборах стала пропрезидентская партия «Аманат», которая получила большинство мест в нижней палате — 53,9% голосов и 40 мандатов из 98. Но вместе с одномандатниками она заняла в мажилисе 62 места. Спикером мажилиса стал председатель партии «Аманат» Ерлан Кошанов.

Перед открытием сессии мажилиса, согласно конституции республики, правительство во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым подало в отставку в полном составе. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил всем отставникам продолжать выполнение своих обязанностей.

«Правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства Республики Казахстан», — говорится в указе главы государства.

Таким образом, отставка правительства Казахстана выглядит чисто технической процедурой. Однако у нее может быть и политическая подоплека, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«После выборов парламента отставка правительства является протокольным шагом. Но когда дело касается Казахстана, нельзя быть уверенным, что этот шаг не продиктован какими-то более глубокими причинами», — пояснил депутат в беседе с NEWS.ru.

Фото: Sputnik/РИА Новости Ерлан Кошанов

Как Смаилов возглавил правительство на фоне беспорядков

Алихан Смаилов возглавил правительство Казахстана в январе 2022 года после масштабных беспорядков в столице и других крупных городах, которые были прекращены только после вмешательства сил ОДКБ во главе с Россией.

В январе 2022 года в Казахстане вспыхнули массовые акции протеста. Они начались после резкого повышения цен на сжиженный газ 1 января в связи с переходом на рыночный механизм ценообразования. Протесты начались в газодобывающем городе Жанаозене на западе Казахстана, но 3–4 января перекинулись на Алма-Ату и другие города страны, где переросли в столкновения с органами правопорядка. Погибли 225 человек, в том числе 19 военных и полицейских.

Токаев назвал эти беспорядки актом внешней агрессии и обратился за помощью к союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Введение объединенного контингента стран — участниц ОДКБ — в общей сложности около 3 тыс. человек — в Казахстан позволило остановить насилие и мародерство на улицах. В результате беспорядков в Казахстане были задержаны почти восемь тысяч человек.

Одним из итогов социальных волнений в стране стала отставка правительства Аскара Мамина. Новый кабинет возглавил Смаилов, до этого занимавший пост министра финансов.

Фото: Orda.kz Последствия беспорядков в Алма-Ате

Кто бы мог возглавить новый состав правительства

До отставки кабинета среди возможных сменщиков Смаилова называли акимов (глав) крупнейших городов Казахстана — Жениса Касымбека из Астаны и Ерболата Досаева из Алма-Аты, а также акима Мангистауской области Нурлана Ногаева. Кроме того политологи считали возможным приход в правительство председателя партии «Аманат» Ерлана Кошанова. Однако сегодня он возглавил нижнюю палату парламента, так что в ближайшее время, видимо, этот вариант маловероятен.

Поэтому, несмотря на многие недочеты в работе правительства, в Казахстане пока не ждут значительных перестановок в кабинете и смены премьер-министра.

«Я не думаю, что Смаилова надо менять сейчас. Он в принципе со своей работой справляется, организовывает эффективную работу правительства. Полтора года как он занимает должность премьер-министра, на мой взгляд, это не срок, за который можно дать ему оценку», — отметил директор центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев.

Похоже, так же считают и в администрации президента Казахстана. По данным местных СМИ, не наблюдается никаких признаков того, что Алихан Смаилов собирается сложить полномочия. В частности, он, как и месяц назад, продолжает на перспективу планировать свой премьерский график.

Как развивались отношения России и Казахстана после помощи ОДКБ

Несмотря на помощь Токаеву со стороны ОДКБ, после смены правительства не произошло прорыва в российско-казахстанских отношениях. В частности, Астана отказалась признавать независимость ДНР и ЛНР, которые Токаев в присутствии президента РФ Владимира Путина назвал «квазигосударственными территориями».

А после вступления в силу западных санкций в отношении России казахстанские компании стали предпринимать усилия для их выполнения. Так, крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana в марте 2022 года из-за санкций приостановила полеты в Россию и над её территорией после того, как Евросоюз ввел запрет на оказание российским авиакомпаниям любых страховых услуг.

Еще одним поводом для трений между Москвой и Астаной в 2022 году стали так называемые «языковые патрули», которые появились в Казахстане. Их участники стали проверять использование казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. В некоторых случаях ревизоры заставляли русскоязычных граждан страны извиняться на камеру за разговоры на русском.

Ситуация быстро вышла на межгосударственный уровень, после чего пришлось вмешаться президенту страны, который напомнил, что русский язык в Казахстане обладает статусом официального языка и его использованию «препятствовать нельзя».

«В Казахстане активное меньшинство выступает против того, что она считает „зависимостью от России“, за дальнейшую национализацию и создает проблемы во взаимоотношениях между русскими и казахами в том числе и на бытовом уровне», — пояснил NEWS.ru Затулин.

Фото: kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин

Как изменятся отношения Москвы и Астаны после обновления власти в Казахстане

В Госдуме не ждут серьезных изменений в российско-казахстанских отношениях после выборов в мажилис и формирования нового состава правительства.

«Отношения России и Казахстана заданы тем, что наши страны участвуют во всех интеграционных объединениях на постсоветском пространстве, граничат друг с другом, экономически взаимосвязаны», — напомнил NEWS.ru Затулин.

Однако, полагает парламентарий, казахстанские власти сохранят тенденцию на ведение более независимой внешней и внутренней политики.

«Нельзя не обращать внимания на то, что Казахстан всеми силами пытается утвердиться в качестве независимого государства. Независимого не только вообще, но в том числе и от России, когда дело касается ее внешнеполитических и прочих действий», — добавил он.

Депутат напомнил, что Астана занимает свою позицию и в том, что касается признания Абхазии, Южной Осетии, а также событий на Украине.

«Что у нас воспринимается особенно болезненно, так это то, что Казахстан не скрывает своего намерения придерживаться такого поведения, чтобы не попасть под санкции США и их союзников. Он многое делает, чтобы продемонстрировать свою лояльность мировому гегемону», — посетовал Затулин.

В частности, с 1 апреля в Казахстане должна заработать система таможенного мониторинга, позволяющая отслеживать всю цепочку движения реэкспортируемых товаров в режиме реального времени. Таким образом Астана планирует снизить риски серого экспорта в Россию попавших под западные санкции товаров. По данным казахстанского статбюро, в 2022 году экспорт из Казахстана в Россию вырос на 25% по сравнению с 2021 годом.

«Мы все понимаем риски вторичных санкций, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми нашими партнерами. Страна постоянно работает над снижением рисков, связанных с реэкспортом», — пояснили в правительстве Казахстана.

По мнению Затулина, такая линия поведения Астаны объясняется уверенностью, что подобная тактика принесет Казахстану больше, чем, например, поведение в духе Белоруссии, которая во многих вопросах солидарна с Россией.