Правительство Казахстана ушло в отставку Правительство Казахстана ушло в отставку после утверждения нового состава мажилиса

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Мажилис Казахстана

Правительство республики Казахстан официально сложило свои полномочия после избрания нового состава мажилиса (нижней палаты парламента), рассказали в пресс-службе президента страны Касым-Жомарта Токаева. Согласно его указу, все члены парламента продолжат исполнять свои обязанности до избрания нового состава.

В связи со сложением полномочий правительства Республики Казахстан перед вновь избранным мажилисом парламента Республики Казахстан постановляю: правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства Республики Казахстан, — говорится в указе президента Казахстана.

19 января 2023 года Токаев распустил мажилис. Токаев напомнил, что теперь 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. Президент отметил, что ранее была упрощена процедура регистрации политических партий. В частности, регистрационный порог был снижен в четыре раза, с 20 тысяч до пяти тысяч членов. С 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представительств партий.