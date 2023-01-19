Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана и назначил выборы на 19 марта

Фото: Пресс-служба президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил Мажилис (нижнюю палату) парламента Казахстана, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой главы государства. Кроме того, он назначил внеочередные выборы депутатов на 19 марта.

Мною подписаны указы о роспуске мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов (местных представительных органов. — NEWS.ru). Благодарю депутатов за активную и плодотворную работу. <...> Внеочередные выборы депутатов мажилиса состоятся 19 марта 2023 года, — говорится в сообщении.

Ранее днем Токаев в соответствии с конституцией страны провел с председателями палат парламента и премьер-министром консультации по роспуску мажилиса и досрочному прекращению полномочий маслихатов.

Токаев напомнил, что теперь 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. Президент отметил, что ранее была упрощена процедура регистрации политических партий. В частности, регистрационный порог был снижен в четыре раза, с 20 тысяч до пяти тысяч членов. С 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представительств партий.

В ноябре Токаев принял присягу после победы на внеочередных выборах президента Казахстана. Церемония прошла во Дворце Независимости в Астане. На выборах Токаев получил 81,31% голосов. Явка составила 69,44%. Голосование состоялось 20 ноября.