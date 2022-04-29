Президент Казахстана Токаев назвал «языковые патрули» провокацией спецслужб

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев / Фото Kazakh presidential website/XinHua/Global Look Press

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал языковые патрули провокацией спецслужб, передаёт Sputnik Казахстан. Глава республики напомнил, что казахский язык является государственным, однако любая дискриминация по языковому вопросу в Казахстане неприемлема.

Имеющиеся факты дискриминации так называемых языковых патрулей – провокация. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию спецслужб, — заявил он.

Глава государства подчеркнул что, Казахстан — многоязычная страна, и, по его словам, это является плюсом. Токаев напомнил, что несмотря на речевое разнообразие в стране, государственным языком является казахский. Он призвал граждан своей страны помнить об этом и поспособствовать укреплению казахского языка, но не в ущерб и не дискриминируя другие языки и граждан других стран, говорящих на этих языках.

В то же время государственным языком является казахский, и вы это тоже должны помнить и принимать меры по укреплению статуса казахского языка, но не в ущерб и не с целью дискриминации каких-нибудь других языков и тех людей и граждан, которые говорят на других языках, — добавил президент Казахстана.

Накануне Токаев предложил провести всенародный референдум по поправкам в Конституцию республики. По его мнению, это позволит «построить Новый Казахстан». Глава республики подчеркнул, что рабочая группа уже подготовила поправки в 33 статьи конституции, что составляет треть основного документа страны.