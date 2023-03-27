МИД России прокомментировал реакцию стран на ядерное оружие в Белоруссии МИД: реакция стран на российское ядерное оружие в Белоруссии вызывает недоумение

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Реакция некоторых стран на решение разместить тактическое ядерное оружие РФ в Белоруссии вызывает недоумение, особенно учитывая гибридную войну Запада против России, цитирует официального представителя МИД РФ Марию Захарову официальный сайт ведомства. Она выразила удивление, что страны Запада, выражая свою озабоченность, обращаются к аудитории, неосведомленной о деятельности Запада в этой области.

Неадекватная реакция ряда западных столиц на решения относительно развития нашего взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения. Похоже, озабоченность, выражаемая в этом контексте странами Запада, рассчитана на неосведомленную аудиторию, которая не в курсе многолетних упражнений самозваных западных менторов в указанной области, — заявила Захарова.

Захарова также подчеркнула, что Россия с озабоченностью отмечает призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе и продвижению соответствующей инфраструктуры к границам Союзного государства России и Белоруссии. Она отметила, что Россия проявляла максимальную сдержанность все эти годы.

В заключение Захарова подчеркнула, что, в отличие от НАТО, речь идет о Союзном государстве с общей военной доктриной, и меры обеспечения безопасности принимаются на общегосударственной территории. Все необходимые решения уже приняты и будут исполняться, добавила она.

Путин сообщил, что 1 июля Россия закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам главы государства, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями». Он добавил, что на белорусских аэродромах уже расположены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.