Президент Казахстана назначил Алихана Смаилова новым премьер-министром

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра Казахстана. До этого пресс-секретарь главы государства Берик Уали заявил, что в 11:15 по местному времени (08:15 мск) глава государства выступит перед депутатами мажилиса (нижняя палата парламента) в режиме видеосвязи и представит кандидатуру нового премьер-министра страны. Трансляцию заседания ведёт телеканал «Хабар 24».

Впоследствии стало известно, что парламент Казахстана единогласно одобрил Алихана Смаилова в качестве премьер-министра, что позволило Токаеву назначить Смаилова на соответствующий пост. До этого Смаилов был назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра республики вместо Аскара Мамина после того, как президент Казахстана принял отставку правительства страны.

Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан, — говорится в тексте указа, который опубликовала пресс-служба Токаева.

Ранее Токаев во время онлайн-саммита ОДКБ заявил, что Казахстан пережил самый тяжёлый кризис за всю историю 30-летней независимости. По его словам, деструктивные силы неоднократно предпринимали попытки расшатать ситуацию в стране, однако эти действия пресекались. Как отметил Токаев, беспорядки в республике стали попыткой государственного переворота, а все боевые действия координировались из одного центра.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.