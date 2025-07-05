Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 18:51

Российских туристов предупредили о скачке цен на отдых за границей

АТОР: цены на зарубежный отдых для россиян в июле могут подняться на 10–15%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Цены на отдых за границей для российских туристов могут подскочить на 10–15% в июле 2025 года относительно предыдущего месяца, предупредила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, которые приводит ТАСС, такая тенденция обусловлена сезонным фактором.

Есть сезонное повышение цен. В июле они могут вырасти на 10–15%, потому что спрос достаточно высокий, — подчеркнула Ломидзе.

При этом глава АТОР отметила, что благодаря укреплению курса рубля в этом году отдых за рубежом стал дешевле, чем в 2024 году. Так, прошлым летом курс был порядка 100 рублей за доллар, а сегодня — 78 рублей.

Конечно, есть и издержки в связи со сложностями с платежами между нашими и иностранными юридическими лицами, но они были и в прошлом году, — добавила Ломидзе.

Ранее в АТОР назвали фальсификацию документов и отсутствие постоянного дохода одной из наиболее распространенных причин отказа россиянам в шенгенской визе. Там призвали тщательно готовить документы и избегать любых неточностей.

АТОР
туризм
туристы
россияне
путешествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вежливый человек»: Лавров объяснил, почему Путин разговаривает с Макроном
Наступление ВС РФ на Днепр 6 июля: прорывы границы, движение к Покровску
Лавров на примере Макрона объяснил, почему Путин дальновидный политик
На похороны погибшего футболиста пришлось вызывать полицию
Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 июля
Раскрыта стоимость пляжной одежды россиян
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
БПЛА атаковал военкомат в украинском Кременчуге
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал мужчину из Сергиева-Посада, который ударил ножом школьника
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Смолов сделал громкое заявление после конфликта в «Кофемании»
Порядка 20 детей попали в больницу, наевшись яда в китайском детсаду
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.