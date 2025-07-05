Российских туристов предупредили о скачке цен на отдых за границей АТОР: цены на зарубежный отдых для россиян в июле могут подняться на 10–15%

Цены на отдых за границей для российских туристов могут подскочить на 10–15% в июле 2025 года относительно предыдущего месяца, предупредила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, которые приводит ТАСС, такая тенденция обусловлена сезонным фактором.

Есть сезонное повышение цен. В июле они могут вырасти на 10–15%, потому что спрос достаточно высокий, — подчеркнула Ломидзе.

При этом глава АТОР отметила, что благодаря укреплению курса рубля в этом году отдых за рубежом стал дешевле, чем в 2024 году. Так, прошлым летом курс был порядка 100 рублей за доллар, а сегодня — 78 рублей.

Конечно, есть и издержки в связи со сложностями с платежами между нашими и иностранными юридическими лицами, но они были и в прошлом году, — добавила Ломидзе.

Ранее в АТОР назвали фальсификацию документов и отсутствие постоянного дохода одной из наиболее распространенных причин отказа россиянам в шенгенской визе. Там призвали тщательно готовить документы и избегать любых неточностей.