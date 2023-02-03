Иероглиф успеха: почему от россиян всё чаще требуют знания китайского языка Освоившие язык Поднебесной теперь могут претендовать на высокие зарплаты

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Китайский бизнес всё активнее приходит в Россию. Исследование рекрутингового сервиса SuperJob показало: вакансий, где требуется знание китайского языка, за год стало вдвое больше. В большинстве случаев речь идет о предложениях работы для педагогов, снабженцев, переводчиков и менеджеров по продажам. Знание китайского языка сегодня — не просто модный тренд, а реальное конкурентное преимущество, утверждают эксперты. По этой причине россияне начинают активнее записываться на языковые курсы, полагая, что это поможет им получить высокооплачиваемую работу.

Ставка на Китай

Согласно результатам исследования, наиболее востребованные на рынке труда иностранные языки — английский и китайский. Кроме того, в топ-5 входят немецкий, французский и испанский.

Авторы исследования SuperJob выяснили: владение английским языком на разговорном или свободном уровне автоматически увеличивает средний заработок в Москве на 18%. Однако в некоторых профессиях эта разница ощутимо больше.

Например, для менеджера по закупкам без знания языка рыночный зарплатный коридор составляет от 70 до 110 тысяч рублей. Вместе с тем для снабженца с разговорным или свободным английским — от 90 до 150 тысяч рублей.

Примечательно, что за последний год число вакансий, требующих владения китайским языком, увеличилось в два раза. Выяснилось, что чаще всего это вакансии для учителей, специалистов внешнеэкономической деятельности, снабженцев, переводчиков и менеджеров по продажам.

Компаний, подбирающих персонал со знанием китайского, больше всего в транспортно-логистической отрасли, а также в сферах ретейла и производства. В среднем владение китайским языком увеличивает заработок специалиста на 18%, — указали в SuperJob.

В исследовании отмечается, что чаще всего заметна разница в доходах менеджеров по закупкам: те, кто не владеет китайским, зарабатывают от 70 до 110 тысяч рублей, тогда как их коллеги, освоившие язык, — от 90 до 150 тысяч рублей Менеджер по логистике, не владеющий китайским, может претендовать на заработанную плату в размере 70 тысяч рублей. Если же работник знает иероглифы, то и зарабатывать сможет почти в два раза больше.

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В то же время, по данным SuperJob, только 46% россиян, свободно владеющих иностранным языком, оценивают свой уровень как приемлемый для работы в иностранной компании.

Преподаватель иностранных языков Надежда Савина рассказала NEWS.ru, что спрос на изучение китайского стремительно растет. По ее словам, если еще несколько лет назад россияне относились к освоению китайского как к определенной экзотике, то сейчас ситуация кардинально поменялась.

Раньше изучение китайского являлось для многих скорее увлечением, хобби. К нам на курсы приходили разные люди, но многие от скуки. Давайте начистоту: мало кто реально серьезно относился к изучению языка Поднебесной. Но сейчас многое поменялось. Мы все чаще видим мотивированных россиян — тех, для которых изучение китайских иероглифов — не способ провести время, не баловство, а реальная сложная задача, — пояснила Савина.

По ее словам, зачастую повышение популярности китайского языка связано с более активным приходом в Россию бизнеса из КНР.

С одной стороны, на фоне деградации отношений с Западом китайский бизнес всё же усиливает свое влияние. Например, мне рассказывали, что даже у сотрудников китайских автомобильных дилеров в России приветствуется знание китайского языка. С другой стороны, Китай тоже становится одной из точек релокации россиян. Если знаешь китайский — в КНР вполне можно найти работу, — утверждает собеседница NEWS.ru.

Вячеслав, сотрудник одной из российско-китайских компаний, рассказал, что в последние несколько месяцев граждане РФ стали активнее интересоваться работой в КНР.

Китайские корпорации готовы платить, многих это привлекает. Однако рассчитывать на то, что можно быстренько выучить китайский язык и делать карьеру, не стоит. Да, китайский рынок становится для нас более открытым, но занять в их компаниях топовые позиции — задачка не из легких, — рассказал Вячеслав.

Он признался, что продолжает уже третий год учить китайский, но дело не только в языке. Куда большую проблему представляет понимание совсем иной, восточной, ментальности.

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Китаизация всей страны

Эксперты признают: случившийся в 2022 году массовый уход американских и европейских компаний из России автоматически порождает замещение их рыночного сегмента предложениями от конкурентов из Китая, наиболее индустриально развитого государства, способного производить востребованную в России продукцию и услуги.

Как пояснил в беседе с NEWS.ru эксперт в сфере экономической безопасности Сергей Храпач, увеличение экономической активности китайских производителей ведет к повышенному спросу специалистов, владеющих китайским языком, а как минимум — английским. Номенклатура таких специалистов различна, китайцы способны платить им конкурентную заработную плату.

Китай, как густонаселенная и нуждающаяся в постоянных поставках сырья для промышленного потребления страна, заинтересована не только в пассивном сбыте своих товаров на внутреннем рынке России, но и в экономической интеграции с приграничными регионами нашей страны. Такая деятельность, безусловно, будет сильно влиять на экономику России в интересах экономики Китая, а также на взаимоотношения с ним, и в этих взаимоотношениях он хочет стать старшим партнером и будет различными способами стимулировать продвижение своего влияния на экономические и политические процессы, — подчеркнул эксперт.

В то же время он затруднился ответить, сможет ли Россия «противостоять такой заклятой дружбе с восточным соседом при прочих равных условиях».

Император Наполеон говорил, что «Китай — это спящий лев. Не надо будить его, иначе вздрогнет весь мир». Но Китай разбудили, и ничего хорошего для суверенитета России в этом нет, — заключил Храпач.

Китайские компании продолжат массово приходить в Россию, уверен руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. В качестве примера он привел автомобильную отрасль, где компании из КНР имеют все шансы стать монополистами.

Думаю, что это только начало — китайская экономика сейчас активно просыпается после эпидемии ковида. Вслед за автомобильными брендами из КНР придут и другие, — спрогнозировал Иванов в разговоре с NEWS.ru.

Тем временем в Госдуме всячески приветствуют дальнейшее развитие отношений с Китаем, однако считают: рассчитывать на китайское экономическое чудо в ускоренном режиме все же не стоит.

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Как пояснил NEWS.ru зампред думского комитета по экономической политике Артём Кирьянов, китайский язык до сих пор воспринимается как экзотика большинством россиян, за исключением граничащих территорий. По его словам, безусловно, есть специалисты с языковыми навыками высокого уровня, окончившие престижные вузы, есть совместные образовательные проекты с Китаем, например, в МГУ.

Однако в текущей ситуации переориентации многих потоков на Китай, Юго-Восточную Азию вполне реален дефицит кадров на этом направлении. Есть и обратная сторона вопроса — знание китайцами русского языка. Потребность в специалистах будет расти, соответственно, и образовательные предложения расширятся, но это потребует определенного времени, как минимум двух-трех лет. Пока же рынок будут наполнять специалисты с хорошим английским и базовым китайским, — считает Кирьянов

Он полагает, что российско-китайское взаимодействие, торговые отношения в перспективе будут расширяться, причем не только в рамках параллельного импорта.

Между тем, уверен депутат, не стоит ждать стремительного вхождения китайского бизнеса, инвестиций в российские проекты — это связано с внимательным отношением влиятельных китайских игроков к санкциям и их последствиям.