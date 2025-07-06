Рыба по-французски вкуснее мяса! Обалденный ужин за 20 минут!

Рыба по-французски — изысканно просто! Нежное рыбное филе в роскошном сырно-томатном облачении — это блюдо выглядит как ресторанное, но готовится проще некуда! Филе белой рыбы (подойдет треска, пикша или минтай) выкладываем в форму, слегка солим и перчим. Сверху покрываем тонкими ломтиками спелых помидоров — они дадут сочность и легкую кислинку.

Главный секрет — сырная шапка! Тертый сыр (лучше смесь моцареллы и пармезана) обильно посыпаем поверх томатов. Для аромата добавляем щепотку прованских трав или немного чесночного порошка.

Запекаем в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут, пока сыр не превратится в золотистую пузырящуюся корочку. Подаем сразу, украсив свежим базиликом, — томленая рыба под расплавленным сыром буквально тает во рту!

Этот элегантный, но неприхотливый рецепт идеален для будничного ужина с претензией на французский шик. Бонус — даже самые капризные едоки съедят рыбу без капризов!

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