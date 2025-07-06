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06 июля 2025 в 20:59

Стало известно о планах БРИКС по созданию зерновой биржи

Лидеры БРИКС признали важность создания зерновой биржи объединения

Бразилия. Рио-де-Жанейро. Премьер Госсовета КНР Ли Цян на XVII саммите БРИКС Бразилия. Рио-де-Жанейро. Премьер Госсовета КНР Ли Цян на XVII саммите БРИКС Фото: EPA/ТАСС

Лидеры стран БРИКС признали важность создания собственной зерновой биржи — это положение включено в декларацию саммита объединения, который прошел в Рио-де-Жанейро. В документе подчеркивается, что работа над инициативой будет продолжена, в перспективе платформа сможет охватить и другие сельскохозяйственные товары.

Мы признаем важность продолжения разработки инициативы по созданию платформы для торговли зерном в рамках БРИКС — зерновой биржи БРИКС — и ее последующего развития, а также распространения на другие сельскохозяйственные продукты и сырьевые товары, — говорится в тексте декларации.

Кроме того, в заявлении подчеркивается необходимость укрепления продовольственной безопасности, смягчения последствий колебаний цен и внезапных сбоев в поставках, включая дефицит удобрений. Лидеры также поддержали координацию национальных и международных усилий, направленных на повышение доступности продовольствия.

Ранее участники саммита БРИКС осудили военные удары по ядерным объектам Ирана, назвав их нарушением международного права и Устава ООН. В итоговой декларации они выразили озабоченность эскалацией на Ближнем Востоке и подчеркнули, что иранские ядерные объекты находятся под гарантиями МАГАТЭ. Кроме того, организация призвала Совбез ООН обеспечить их безопасность во время боевых действий.

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