Стало известно о планах БРИКС по созданию зерновой биржи

Лидеры стран БРИКС признали важность создания собственной зерновой биржи — это положение включено в декларацию саммита объединения, который прошел в Рио-де-Жанейро. В документе подчеркивается, что работа над инициативой будет продолжена, в перспективе платформа сможет охватить и другие сельскохозяйственные товары.

Мы признаем важность продолжения разработки инициативы по созданию платформы для торговли зерном в рамках БРИКС — зерновой биржи БРИКС — и ее последующего развития, а также распространения на другие сельскохозяйственные продукты и сырьевые товары, — говорится в тексте декларации.

Кроме того, в заявлении подчеркивается необходимость укрепления продовольственной безопасности, смягчения последствий колебаний цен и внезапных сбоев в поставках, включая дефицит удобрений. Лидеры также поддержали координацию национальных и международных усилий, направленных на повышение доступности продовольствия.

Ранее участники саммита БРИКС осудили военные удары по ядерным объектам Ирана, назвав их нарушением международного права и Устава ООН. В итоговой декларации они выразили озабоченность эскалацией на Ближнем Востоке и подчеркнули, что иранские ядерные объекты находятся под гарантиями МАГАТЭ. Кроме того, организация призвала Совбез ООН обеспечить их безопасность во время боевых действий.