Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 20:55

В БРИКС заявили о риске ядерного конфликта

Страны БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта

XVII саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро XVII саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро Фото: EPA/ТАСС

Лидеры стран — участниц БРИКС в бразильском Рио-де-Жанейро выразили обеспокоенность растущими рисками начала ядерного конфликта, говорится в итоговой декларации саммита объединения. Также подтверждается необходимость активизации системы разоружения.

Мы выражаем обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и конфликтов. Мы вновь заявляем о необходимости активизации системы разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения и сохранения ее целостности и эффективности для достижения глобальной стабильности и международного мира и безопасности, — отмечается в документе.

Ранее участники саммита БРИКС осудили военные удары по ядерным объектам Ирана, назвав их нарушением международного права и Устава ООН. Также отмечалось, что иранские ядерные объекты находятся под гарантиями МАГАТЭ. Кроме того, представители стран БРИКС выразили надежду, что прилагаемые в настоящий момент усилия по урегулированию кризиса на Украине приведут к заключению мирных соглашений.

БРИКС
заявления
декларации
ядерные удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
7 июля: тайны купальской ночи и приметы на любовь. Узнай, что запрещено!
Критика из-за дочери, переезд в США, личная жизнь: где сейчас Задорожная
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготы для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.