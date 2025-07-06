В БРИКС заявили о риске ядерного конфликта

Лидеры стран — участниц БРИКС в бразильском Рио-де-Жанейро выразили обеспокоенность растущими рисками начала ядерного конфликта, говорится в итоговой декларации саммита объединения. Также подтверждается необходимость активизации системы разоружения.

Мы выражаем обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и конфликтов. Мы вновь заявляем о необходимости активизации системы разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения и сохранения ее целостности и эффективности для достижения глобальной стабильности и международного мира и безопасности, — отмечается в документе.

Ранее участники саммита БРИКС осудили военные удары по ядерным объектам Ирана, назвав их нарушением международного права и Устава ООН. Также отмечалось, что иранские ядерные объекты находятся под гарантиями МАГАТЭ. Кроме того, представители стран БРИКС выразили надежду, что прилагаемые в настоящий момент усилия по урегулированию кризиса на Украине приведут к заключению мирных соглашений.