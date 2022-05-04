В Госдуме рассказали о создании политических организаций в ДНР и ЛНР

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На территории Донецкой и Луганской Народных республик начинают создаваться региональные отделения российских политических объединений, заявил депутат Госдумы Артём Туров. С его слов, первые отделения «Молодой Гвардии Единой России» приступят к работе в срок до 9 мая, пишет URA.ru. Ранее в Telegram Штаба территориальной обороны республики сообщили, что жители перешедших под контроль ДНР населённых пунктов начнут получать пенсии в размере 7884,86 рублей.

В ДНР и ЛНР начинают создаваться реготделения российских политических организаций, — сказано в сообщении.

29 апреля Киев перестал выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в Херсонской области, также деятельность в регионе свернули украинские банки, после чего область отключили от мобильной связи и интернета. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, в свою очередь, такое решение украинских властей расценил как «добровольный отказ от этих территорий» и обвинил Киев в грабеже, коим «он занимался в Донбассе».

С 1 мая в Херсонской области начала работать рублёвая зона. По словам зампредседателя военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, переходный период, пока будут ходить и рубль, и гривна, может занять до четырёх месяцев, после чего расчёты будут проводиться только в рублях. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо пояснил, что российские банки смогут приступить к работе в регионе только после установления устойчивой связи.