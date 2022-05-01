Рублёвая зона начала работать в Херсонской области Рублёвая зона начала работать в перешедшей под контроль России Херсонской области

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Рублёвая зона начала работать с 1 мая 2022 года в Херсонской области, которая перешла под контроль российских военных, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, которые приводит РИА Новости, переходный период займёт до четырёх месяцев, всё это время в регионе будут ходить рубль и гривна, после этого расчёты будут только в рублях.

Затем мы полностью перейдём на расчёты в рублях, — сказал Стремоусов.

В ближайшее время организацией как наличных, так и безналичных кассово-денежных расчётов заниматься будет российский Международный расчётный банк, у которого есть опыт работы на территории ЛНР и ДНР.

Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе будут использовать два языка — украинский и русский. По его словам, эта система отлажена с советских времён.

В настоящее время под контролем российских военных находятся вся Херсонская область Украины и приазовская часть Запорожской области страны. Там сформированы военно-гражданские администрации, запущено вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на территории Украины. О её начале объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».