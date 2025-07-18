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18 июля 2025 в 14:20

«До последнего украинца»: в Госдуме раскрыли приказ экс-премьера Джонсона

Вассерман: Киев рассчитывает продолжать боевые действия до последнего украинца

Борис Джонсон Борис Джонсон Фото: IMAGO/Global Look Press

Власти Украины не заинтересованы в прекращении боевых действий, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Государственной думы Анатолий Вассерман. По его мнению, Киев намеревается противостоять России «до последнего украинца», ровно, как и хотел бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Они [власти Украины] рассчитывают исполнить приказ бывшего премьера Британии Бориса Джонсона воевать до последнего украинца. Точнее, до последнего гражданина Украины, поскольку украинцев как отдельного народа не существует, это часть русского народа, и таким образом исполняется давняя мечта коллективного Запада: пусть русские воюют между собой, — сказал парламентарий.

Также член Госдумы добавил, что поставки вооружений для ВСУ напрямую зависят от желания Киева противостоять России. Если Киев пойдет на мир, то, вероятно, предоставление помощи прекратится.

Кроме того, есть еще один немаловажный фактор. До тех пор, пока Украина действует против нас активно, ее снабжают. И более того, не требует от нее отчитаться за уже поставленные ей ресурсы, — указал Вассерман.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Анатолий Вассерман высказал мнение о политическом будущем президента Украины Владимира Зеленского. По мнению парламентария, политик покинет свой пост только вместе с тем, что он назвал «террористической организацией „Украина“».

Госдума
Анатолий Вассерман
политика
Украина
Борис Джонсон
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