Киев отключил юг Украины от мобильной связи и интернета

Базовая станция сотовой связи / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские власти отключили от мобильной связи и интернета южные регионы страны — Херсонскую и Запорожскую области, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. По его мнению, Киев таким образом «демонстративно отказался» от этих территорий, передаёт РИА Новости.

Теперь она (Украина. — NEWS.ru) перестанет выплачивать пенсии и пособия, а также исполнять свои банковские обязательства, по сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму. Общая схема, — сказал Крючков.

Он назвал произошедшее «диверсией» и заверил, что мобильная связь и доступ в интернет будут восстановлены крымскими и донецкими операторами. Крючков добавил, что данный инцидент ускорит интеграцию юга Украины с Россией.

О том, что Херсонская область осталась без интернета и мобильной связи, стало известно накануне. Некоторые пользователи предположили, что причиной отключения могла стать крупная авария.