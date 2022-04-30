В Херсонской области перестали работать интернет и мобильная связь URA.RU: в Херсонской области перестали работать интернет и мобильная связь

Фото Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пользователи социальных сетей стали жаловаться на массовое отключение мобильной связи и интернета в Херсонской области. Отмечается, что перестали работать операторы мобильной связи Lifecell, Vodafone и «Киевстар». Некоторые пользователи предположили, что отключение было преднамеренным, пишет URA.RU.

В Херсоне перестали работать операторы мобильной связи Lifecell, Vodafone и «Киевстар». По сообщениям жителей Херсонской области, связь была преднамеренно отключена украинскими компаниями мобильной связи, — сказано в публикации.

Многие пользователи также предположили, что могла произойти крупная авария. В настоящее время причины произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара со стороны украинских войск по району телецентра и не получила видимых повреждений. Отмечается, что по району было выпущено несколько ракет типа «Точка-У» и РСЗО «Ураган». По центру Херсона также были нанесены удары ракетами «Точка-У» и несколькими «Ураганами». Всего было два удара «Точками-У». Серия мощных взрывов прогремела рядом с телецентром.