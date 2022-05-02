ДНР будет платить пенсии жителям подконтрольных населённых пунктов

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Жители перешедших под контроль ДНР населённых пунктов Украины начнут получать пенсии в размере 7884,86 рубля, сообщается в Telegram-канале Штаба территориальной обороны республики. Соответствующий указ 2 мая подписал глава ДНР Денис Пушилин. Уточняется, что перерасчёт пенсий с гривны в рубли будет проводится с двукратным коэффициентом.

Постановляю: пенсионному фонду ДНР на освобождённых территориях, ранее временно находившихся под контролем Украины, организовать работу по возобновлению и назначению пенсионных выплат лицам, зарегистрированным (фактически проживающим) в освобождённых населённых пунктах и не получающим пенсионные выплаты на территории ДНР, — говорится в документе.

На данный момент под контролем российских военных находятся вся Херсонская область и приазовская часть Запорожской области Украины. Там сформированы военно-гражданские администрации, запущено вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом.

29 апреля Киев перестал выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в Херсонской области, также деятельность в регионе свернули украинские банки, после чего область отключили от мобильной связи и интернета. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, в свою очередь, такое решение украинских властей расценил как «добровольный отказ от этих территорий» и обвинил Киев в грабеже, коим «он занимался в Донбассе».

С 1 мая в Херсонской области начала работать рублёвая зона. По словам зампредседателя военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, переходный период, пока будут ходить и рубль, и гривна, может занять до четырёх месяцев, после чего расчёты будут проводиться только в рублях. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо пояснил, что российские банки смогут приступить к работе в регионе только после установления устойчивой связи.