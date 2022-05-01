Стало известно, когда в Херсонской области заработают российские банки Банки из России заработают в Херсонской области после установления устойчивой связи

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские банки готовятся к открытию в Херсонской области, однако их отделения смогут приступить к работе только после установления в регионе устойчивой связи, передаёт ТАСС слова главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо. На данный момент область полностью отключена от украинских операторов, которые обеспечивали её мобильной связью и интернетом.

Готовится открытие российских банков, но работа еще не началась. Известно количество планируемых отделений. <...> Это будет МРБ-банк, но пока не будет устойчивой связи, банк не сможет эффективно работать, — пояснил он.

С 1 мая в перешедшей под контроль России Херсонской области начала работать рублёвая зона. По словам зампредседателя военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, переходный период, пока будут ходить и рубль, и гривна, может занять до четырёх месяцев, после чего расчёты будут проводиться только в рублях. Он добавил, что организацией как наличных, так и безналичных кассово-денежных расчётов будет заниматься российский Международный расчётный банк, который имеет опыт работы в ЛДНР.

Ранее стало известно о том, что Киев отключил Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета и отказался выплачивать местным жителям пенсии и пособия. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, в свою очередь, такое решение украинских властей расценил как «добровольный отказ от этих территорий» и обвинил Киев в грабеже, коим «они занимались в Донбассе».

Херсон в ходе специальной военной операции был взят под контроль российскими войсками в марте. 9 апреля над зданием администрации города и административным строением через дорогу подняли российский флаг, о чём сообщили местные жители.