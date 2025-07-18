Оценены шансы КПРФ на парламентских выборах 2026 года Политолог Макаркин: у КПРФ есть шанс на второе место на выборах 2026 года

КПРФ на парламентских выборах 2026 года предстоит побороться за второе место, сказал в беседе с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, главным конкурентом коммунистов в этой борьбе станет ЛДПР.

У коммунистов есть шанс на второе место, но все будет зависеть от качества кампании — насколько эффективны будут технологии у обеих партий. ЛДПР будет максимально использовать образ Владимира Жириновского: в следующем году ему бы исполнилось 80 лет, это будет отмечаться на государственном уровне, — пояснил Макаркин.

Он также высказался о создании Высшего совета КПРФ, решение о котором было принято на недавнем съезде партии. Макаркин напомнил, что состав этого органа пока не оглашали, однако назначения в него могут быть как имиджевыми, так и «пенсионными».

В его состав могут включить просто функционеров партии, которые долгое время в ней проработали, но не пользуются особой известностью. Члены Высшего совета вряд ли будут оказывать влияние на партийную деятельность — реально КПРФ руководит Геннадий Зюганов, совет не будет для него никаким ограничителем, — подчеркнул эксперт.

19-й отчетно-выборный съезд КПРФ состоялся 5 июля. На нем председателем Центрального комитета был переизбран Геннадий Зюганов. Кроме того, было утверждено новое официальное название: «КПРФ — политическая партия „Коммунистическая партия Российской Федерации“».