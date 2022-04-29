Киев перестал выплачивать пенсии и зарплаты в Херсонской области Экс-депутат Рады Журавко: Киев перестал выплачивать пенсии и зарплаты в Херсонской области

Гривна — национальная валюта Украины / Фото TaniaKitura/shutterstock.com

Украинские власти перестали выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в Херсонской области, заявил РИА Новости бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Кроме того, по его словам, украинские банки сворачивают деятельность в регионе, пытаясь парализовать экономическую деятельность области.

Украина перестала выполнять свои финансовые обязательства перед жителями Херсонской области. Пенсии и зарплаты бюджетникам больше украинской стороной не выдаются, — сказал Журавко.

Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что возвращение Херсонской области обратно под контроль Украины исключено, информация о якобы готовящемся освобождении Херсона украинскими войсками также является ложной. Стремоусов также подчеркнул, что речь не идёт и о каких-либо референдумах, по итогам которых якобы планируется создание Херсонской народной республики. По его словам, сейчас прежде всего важно восстановить экономику региона.

В настоящее время под контролем российских военных находятся вся Херсонская область Украины и приазовская часть Запорожской области страны. Там сформированы военно-гражданские администрации, запущено вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом.