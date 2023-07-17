Удар по Крымскому мосту не снизил потери ВСУ: новости СВО на вечер 17 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Минобороны РФ 17 июля опубликовало свежую сводку о ходе проведения СВО на Украине.

За сутки на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Херсонском направлениях были уничтожены до 695 украинских военных, 10 боевых бронированных машин, боевая машина реактивной системы «Верба», две противотанковые пушки «Рапира», две САУ «Акация», артиллерийская установка Krab производства Польши, американская М109 Paladin, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и две артиллерийские системы М777 производства США, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30. Средствами ПВО за сутки были перехвачены три ракеты Storm Shadow и три снаряда системы HIMARS, кроме того, были сбиты 19 украинских беспилотников.

Вечером президент РФ Владимир Путин проведет совещание по ситуации на Крымском мосту, которое будет показано в эфире, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля также сообщил, что Путин уже изучил доклады по ЧП на мосту, которые представили министр транспорта Виталий Савельев, глава Крыма Сергей Аксенов и зампред кабмина Марат Хуснуллин. Путин поручил организовать движение на Крымском мосту и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что ночью 17 июля, в 03:05 была совершена атака на Крымский мост с использованием двух украинских надводных дронов. В результате была повреждена автодорожная часть моста. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт». В СК сообщили, что погибла семейная пара, мужчина и женщина ехали в машине вместе с несовершеннолетней дочерью, которой удалось выжить, девочку госпитализировали с травмами, врачи оценивали ее состояние как средней тяжести.

Фото: СК РФ Последствия удара по Крымскому мосту

По предварительным данным, опоры железнодорожной части Крымского моста не пострадали в результате ночной атаки дронов, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, автомобильные опоры продолжают обследовать на предмет повреждений, о результатах станет известно в ближайшие часы. Хуснуллин был назначен главой правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП на мосту.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал полностью отсечь Украину от Черного моря, а также принять Одессу и Николаев в состав России, чтобы обезопасить всю территорию страны и Крым в частности. По мнению сенатора, атаку на Крымский мост ночью 17 июля могли совершить из портов в вышеупомянутых городах, которые были задействованы в реализации зерновой сделки.

Белорусские пограничники вывели из строя украинский дрон, замеченный в Гомельской области. В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что БПЛА незаконно проник в воздушное пространство республики для сбора разведданных, его успешно посадили с помощью антидроновых ружей.

Надводные дроны, которыми ударили по Крымскому мосту, могли запустить из акватории, где проходила загрузка судов зерном, допустил член комитета ГД по обороне Виктор Соболев. По мнению генерала, одной из причин приостановки зерновой сделки могло стать использование кораблей для доставки оружия ВСУ.

Военный корреспондент Евгений Поддубный призвал к точечным ликвидациям членов украинского руководства, в первую очередь тех, кто причастен к атакам по России. Поддубный убежден, что только победа России предотвратит угрозу новых атак со стороны Киева. По словам корреспондента, отсутствие противодействия обеспечивается отсутствием противника.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что теперь проехать в Крым через ДНР и в обратно можно в любое время дня и ночи. Пушилин сообщил, что в регионе временно отменили комендантский час, чтобы обеспечить круглосуточный проезд туристов, при этом меры безопасности усилили.

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