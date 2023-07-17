Белорусские пограничники «посадили» украинский дрон в Гомельской области

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотный летательный аппарат в Гомельской области, сообщает БелТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет республики. По его данным, беспилотник незаконно пересек белорусскую границу с целью сбора данных. В ведомстве расценили действия Украины, как провокацию.

Уточняется, что для нейтрализации летательного аппарата были применены антидроновые ружья.

Белорусские пограничники применили радиоэлектронные ружья и пресекли дальнейший полет украинского беспилотника. Квадрокоптер был принудительно посажен на воду, — говорится в сообщении.

В начале марта в СМИ появилась видеозапись предполагаемого подлета беспилотника к самолету ВКС России А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о задержании украинского террориста и его пособников, причастных к попытке диверсии в отношении российского самолета на белорусском аэродроме. Лидер государства подчеркнул, что задержанный хорошо разбирается в IT-технологиях, Киев готовил обвиняемого для совершения террористических актов.