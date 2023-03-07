Лукашенко заявил о задержании причастных к диверсии с самолетом А-50

Фото: kremlin

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о задержании украинского террориста и его пособников, причастных к попытке диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Глава республики рассказал об этом на церемонии вручения госнаград офицерскому составу, передает БелТА. Лукашенко отметил, что задержанный хорошо разбирается в IT-технологиях. Глава государства подчеркнул, что он готовился Киевом для совершения террористических актов.

СБУ, руководство ЦРУ ни то сбоку, ни то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве, — рассказал Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, СБУ завербовала террориста примерно в 2014 году.

Лукашенко заявил, что несколько месяцев назад украинские спецслужбы поручили осуществить атаку на российский аэродром в Энгельсе, которая была проведена другими группами, тщательно подготовленными на территории Украины вместе с задержанным «так называемым террористом».

То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, — это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц, — поразился Лукашенко.

Ранее в СМИ появилось видео с кадрами предполагаемого подлета беспилотника к самолету ВКС России А-50 на аэродроме Мачулищи. Сообщения о диверсии появились 26 февраля. В Кремле не стали комментировать инцидент, заявив, что власти Белоруссии уже опровергли эту информацию.