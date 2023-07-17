Вечернее совещание Путина по Крымскому мосту покажут на ТВ Песков: вечернее совещание Путина по Крымскому мосту покажут по телевидению

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Совещание президента России Владимира Путина, посвященное ситуации на Крымском мосту, покажут в эфире, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, на совещании выступит с докладом Марат Хуснуллин, ранее назначенный главой правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП.

Да, [трансляцию совещания] покажут в эфире, — заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства ранее заявил, что Путин ознакомился с докладами по чрезвычайному происшествию на Крымском мосту. Главе государства представили документы министра транспорта Виталия Савельева, главы Крыма Сергея Аксенова, а также вице-премьера Марата Хуснуллина. Президент поручил организовать движение транспорта на мосту, а также оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Взрыв на Крымском мосту произошел ночью 16 июля в результате атаки со стороны ВСУ. По данным Национального антитеррористического комитета, она проводилась с использованием беспилотных надводных аппаратов. Жертвами взрыва стали мужчина и женщина из Белгородской области. Они отправлялись на отдых в Крым вместе со 14-летней дочерью. Девочка получила ранения средней степени тяжести и доставлена в больницу в Краснодаре.