Назван альтернативный маршрут в Крым Пушилин: проехать по ДНР в Крым и обратно можно будет круглосуточно

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Проехать по ДНР в Крым и обратно можно будет круглосуточно, написал в своем Telegram-канале врио главы региона Денис Пушилин. Он объяснил, что комендантский час временно отменят, меры безопасности на сухопутном коридоре по территории ДНР усилены.

Проезд по сухопутному коридору будет круглосуточный (комендантский час временно не действует), при этом меры безопасности усилены, — написал Пушилин.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее добавил, что железнодорожная часть Крымского моста полностью функционирует после ЧП. По его словам, в ближайшее время будет запущено работа паромной переправы.

Атака на Крымский мост произошла в районе трех часов ночи 17 июля. Сперва раздался один взрыв, а в 03:20 произошел еще один. После этого движение было перекрыто. Утверждается, что два пролета переправы повреждены.

В результате ЧП погибли два человека из Нового Оскола — 40-летний мужчина и его 36-летняя супруга. С ними в машине находилась несовершеннолетняя дочь. Девочка выжила, но получила травмы, врачи оценили ее состояние как средней тяжести. Также пострадал ее дядя, который ехал в другой машине.