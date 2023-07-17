Стало известно о еще одном пострадавшем на Крымском мосту «Известия»: на Крымском мосту пострадал еще один член погибшей семьи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество пострадавших при взрыве на Крымском мосту выросло до двух, сообщают «Известия» в своем Telegram-канале. По информации издания, при взрыве на мосту находились две машины, в которых ехали сестры с семьями, направлявшиеся в Крым. Одна из машин сестер успела проехать и не пострадала, тогда как под другой машиной прогремел взрыв.

В Крым они первый раз поехали. Это не то, что ужасно, это словами не передать. Еще одна дочка — они на двух машинах ехали, те не пострадали, — сказал мужчина.

Сообщается, что машина сестры погибшей уцелела, однако муж уцелевшей женщины и племянница получили ранения, они находятся в больнице в Темрюке.

Около трех часов ночи 17 июля на Крымском мосту произошли два взрыва. Глава Крыма Сергей Аксенов после четырех часов ночи, что движение на Керченском мосту остановлено из-за чрезвычайного происшествия, на месте работают все ответственные службы. По информации Национального антитеррористического комитета, атака была совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель семейной пары. Их дочь была госпитализирована. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Ситуацию контролирует министр здравоохранения региона Андрей Иконников.