Появилось видео взрыва резервуара «Лукойла» в Коми

Резервуар взорвался на площадке ГК «Лукойл» в городе Усинске на территории Республики Коми, сообщает Telegram-канал Mash. На опубликованных кадрах видно, как сооружение окутал столб дыма, а языки пламени охватили емкость.

По данным источника, пострадавших нет. Согласно предварительной информации, во время ремонта в пустой емкости воспламенились газы. Представители группы компаний не давали официальных комментариев по поводу случившегося.

Ранее в Рязани у торгового центра «Малина» произошел взрыв. Посетителей ТЦ эвакуировали, а на место прибыли экстренные службы. Предварительно, в результате ЧП погиб один человек, а пострадали трое.

В многоэтажном доме в центре Курска раздался взрыв, в результате которого пострадал один местный житель. На придомовой территории разбросало строительные материалы, квартира на пятом этаже была разрушена.

Также мощный взрыв раздался в пятиэтажном доме в городе Ершове Саратовской области. По данным МЧС, причиной оказалась утечка газа.