Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 09:21

Угрожавшему убить Вэнса из винтовки мужчине выдвинули обвинение

В США выдвинули обвинение жителю Огайо, который планировал покушение на Вэнса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Федеральные власти США выдвинули обвинение жителю штата Огайо Шеннону Матре, который планировал покушение на жизнь американского вице-президента Джей Ди Вэнса, сообщает The New York Times. По информации издания, 33-летний мужчина признался, что хотел разыскать Вэнса и убить его с помощью винтовки M14.

Матре обнародовал свои намерения за сутки до запланированного выступления политика в городе Толедо. При аресте у американца нашли материалы сексуального насилия над детьми. Теперь ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы и штраф до $250 тыс. (19,2 млн рублей).

Ранее сообщалось, что в Милане Вэнса сопровождал кортеж из 45 автомобилей и охрана численностью более 300 человек. Американских представителей для участия в открытии Олимпийских игр доставила в Италию целая эскадрилья из 14 самолетов.

До этого стало известно, что сотрудники ФБР задержали американца за публикацию в интернете серии смертельных угроз в адрес президента США Дональда Трампа и федеральных иммиграционных офицеров. Материалы дела, поступившего в суд, содержат экстремистские призывы к насилию. В частности, задержанный намеревался «повесить Трампа».

США
аресты
покушения
Джей Ди Вэнс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трое человек погибли в ДТП в Калмыкии
Погода в Москве в воскресенье, 8 февраля: ждем потепление до +5 градусов?
Пособнику покушения на генерала предъявили обвинения
В Приморье поймали обокравших людей на 132 млн рублей мошенников
Задержан исполнитель покушения на генерала Алексеева: что известно, кто он
ВСУ остались без «минного» командного пункта на Сумском направлении
Юрист раскрыл, когда могут отключить свет и газ за долги
«Белке в глаз»: в Ростехе оценили возможности российского оружия
Камеры сняли, как стрелявший в генерала Алексеева заходил в подъезд дома
В Госдуме отреагировали на нападение подростка на общежитие вуза в Уфе
С украинского посольства в Москве взыскали внушительные долги
Удары ВСУ по Белгороду 8 февраля: сколько жертв, что со светом и отоплением
Десятки стран готовы приобрести у России боеприпас «Ланцет-Э»
Неуязвимый для РЭБ противника дрон подтвердил свою эффективность
«Поразительно»: в Германии заметили раскол в Евросоюзе из-за Мерца
Ходорковский забыл о своем статусе и получил новый штраф
Появились кадры экстрадиции киллера, стрелявшего в генерала Алексеева
ФСБ продолжит розыск организаторов покушения на генерала Алексеева
Применяющееся в зоне СВО российское оружие вышло на мировой рынок
Российские власти займутся «реанимацией» «Почты России»
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.