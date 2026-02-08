Угрожавшему убить Вэнса из винтовки мужчине выдвинули обвинение В США выдвинули обвинение жителю Огайо, который планировал покушение на Вэнса

Федеральные власти США выдвинули обвинение жителю штата Огайо Шеннону Матре, который планировал покушение на жизнь американского вице-президента Джей Ди Вэнса, сообщает The New York Times. По информации издания, 33-летний мужчина признался, что хотел разыскать Вэнса и убить его с помощью винтовки M14.

Матре обнародовал свои намерения за сутки до запланированного выступления политика в городе Толедо. При аресте у американца нашли материалы сексуального насилия над детьми. Теперь ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы и штраф до $250 тыс. (19,2 млн рублей).

Ранее сообщалось, что в Милане Вэнса сопровождал кортеж из 45 автомобилей и охрана численностью более 300 человек. Американских представителей для участия в открытии Олимпийских игр доставила в Италию целая эскадрилья из 14 самолетов.

До этого стало известно, что сотрудники ФБР задержали американца за публикацию в интернете серии смертельных угроз в адрес президента США Дональда Трампа и федеральных иммиграционных офицеров. Материалы дела, поступившего в суд, содержат экстремистские призывы к насилию. В частности, задержанный намеревался «повесить Трампа».