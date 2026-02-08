Неуязвимый для РЭБ противника дрон подтвердил свою эффективность В ФСВТС сообщили об успешном применении на СВО дрона «Князь Вандал Новгородский»

Беспилотник «Князь Вандал Новгородский» продемонстрировал высокие характеристики в ходе проведения специальной военной операции, рассказали ТАСС в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). В пресс-службе подтвердили, что объемы производства удовлетворяют потребности ВС России и иностранных армий.

FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» подтвердил свои высокие тактико-технические характеристики в ходе СВО. Обращения уже поступают от наших партнеров из разных регионов. Текущий объем производства указанного изделия также позволяет удовлетворить потребности как российских, так и иностранных вооруженных сил, — сообщили агентству.

Ранее стало известно, что российские дроны «Герань-2» атаковали в ночь на 8 февраля украинский военный аэродром в Миргороде. Удар был нанесен после прибытия на базу транспортного самолета Ан-124 с грузом для ВСУ. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

До этого сообщалось, что в войска начал поступать новый российский тяжелый FPV-дрон «Провод». Главный конструктор БПЛА семейства «Овод» Андрей Иванов подтвердил, что от подразделений уже приходят положительные отзывы и видео с успешным применением.