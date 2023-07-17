Хуснуллин рассказал о состоянии Крымского моста после взрыва Вице-премьер Хуснуллин заявил, что опоры Крымского моста, предварительно, не пострадали

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Марат Хуснуллин

Опоры Крымского моста, по предварительным данным, не пострадали в результате атаки беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера России Марата Хуснуллина. По его словам, в настоящее время водолазы заканчивают осмотр опор.

Предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали, сейчас автомобильные опоры изучают, — рассказал вице-премьер.

Хуснуллин также подчеркнул, что информация о состоянии автомобильных опор появится в течение ближайших часов. На основании этих данных будет принято решение о возобновлении движения машин по мосту или о продлении ограничений.

Хуснуллин ранее возглавил правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Отмечается, что с докладом Хуснуллина по ситуации уже ознакомился президент России Владимир Путин. Также глава государства изучил доклады министра транспорта Виталия Савельева и главы Крыма Сергея Аксенова.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь с 16 на 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, причиной взрыва стала атака со стороны ВСУ с применением беспилотных надводных аппаратов. В результате нападения погибли два человека, 14-летний подросток получил ранения средней степени тяжести и был доставлен в больницу Краснодара.