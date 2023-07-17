Путин ознакомился с докладами по ЧП на Крымском мосту Песков: Путин ознакомился с докладами о теракте на Крымском мосту

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин ознакомился с докладами вице-премьера Марата Хуснуллина, министра транспорта Виталия Савельева и главы Крыма Сергея Аксенова по происшествию на Крымском мосту, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава государства поручил организовать движение транспорта на объекте и оказать всю необходимую помощь, уточнил он.

Путин поручил организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ. Хуснуллин вылетает в регион, после ознакомления на месте с ситуацией президента будет ожидать визита к 19:00 по ВКС, — сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Кремль знает ответственных за атаку. Властям РФ также известны мотивы. При этом Песков отметил, что пока не может сказать о каких-либо конкретных шагах. Однако в конечной перспективе ответом Москвы будет достижение всех целей военной операции, заявил Песков.

Также пресс-секретарь президента объявил о прекращении действия зерновой сделки. Часть договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор, добавил он. По словам Пескова, атака на Крымский мост не повлияет на выполнение соглашений.