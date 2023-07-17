Хуснуллин возглавил комиссию по ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту

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Марат Хуснуллин

Вице-премьер России Марат Хуснуллин возглавил правительственную комиссию, которая займется ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в правительстве.

Ликвидацией последствий инцидента на Крымском мосту по распоряжению Михаила Мишустина занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, — заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

Представители Национального антитеррористического комитета ранее прокомментировали ЧП на Крымском мосту. По их словам, переправа получила повреждения в результате атаки морских дронов ВСУ. Атака БПЛА была совершена примерно в 3 часа ночи. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье о теракте, проводятся следственные и оперативные действия.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что в результате инцидента на Крымском мосту погибли мужчина и женщина из Новооскольского округа региона. По его словам, родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. Также пострадала 14-летняя девочка, она получила ранения средней степени тяжести. В настоящее время она находится в больнице.