В Совфеде нашли способ обезопасить Черное море Сенатор Джабаров заявил о необходимости «отсечь Украину» от Черного моря для безопасности Крыма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы обезопасить Крым и Россию в целом, необходимо «отсечь Украину» от Черного моря, перекрыв ВСУ выходы к нему, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Комментируя ситуацию Lenta.ru, сенатор подчеркнул, что это будет надежным способом решить проблему с атаками надводными беспилотниками.

Наша задача отсечь Украину от Черного моря, и тогда сразу все проблемы будут решены. Отсекая Украину, мы делаем акваторию Черного моря спокойной. Надо отсечь от Украины Одессу и Николаев, вернуть их в Россию, и тогда проблемы дронов не будет, — пояснил Джабаров.

По словам сенатора, атака 17 июля на Крымский мост могла быть совершена из портов Николаева или Одессы. Он уточнил, что эти черноморские порты продолжают находиться под контролем Украины. Джабаров уточнил, что пока они «под властью» президента Украины Владимира Зеленского, Крым находится под угрозой.

Рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-й опоры — автомобильное и железнодорожное движение было остановлено. В результате ЧП известно о двух погибших — супружеской паре из Белгородской области. Их дочь была госпитализирована.