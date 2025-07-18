У комиссии Совфеда по иностранному вмешательству может смениться глава

Сенатор Андрей Климов, возглавляющий комиссию по вопросам иностранного вмешательства, покинет Совет Федерации, сообщили РБК два информированных источника. В настоящее время Климов представляет в Совфеде интересы исполнительной власти Пермского края.

В сентябре в Пермском крае состоятся выборы губернатора. После их проведения вновь избранный глава региона назначит своего представителя в Совет Федерации. Как отмечают источники, существует вероятность, что Климов не получит повторного назначения. Один из собеседников пояснил, что руководство палаты не заинтересовано в дальнейшей работе Климова в Совфеде. Другой источник указал, что место сенатора от Пермского края может быть предложено другому кандидату.

Ранее Андрей Климов отметил, что в начале 2000-х Россия оказалась в сложной ситуации, когда рассматривалась возможность назначения премьер-министра с иностранным гражданством. По его словам, потребовалось два года, чтобы его коллеги согласились рассмотреть инициативу о запрете главе правительства иметь гражданство другой страны или вид на жительство за рубежом. Климов подчеркнул, что с большим трудом ему удалось добиться большинства голосов в поддержку этого законопроекта.