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18 июля 2025 в 09:49

У комиссии Совфеда по иностранному вмешательству может смениться глава

РБК: глава комиссии по иностранному вмешательству Климов покинет Совет Федерации

Андрей Климов Андрей Климов Фото: council.gov.ru

Сенатор Андрей Климов, возглавляющий комиссию по вопросам иностранного вмешательства, покинет Совет Федерации, сообщили РБК два информированных источника. В настоящее время Климов представляет в Совфеде интересы исполнительной власти Пермского края.

В сентябре в Пермском крае состоятся выборы губернатора. После их проведения вновь избранный глава региона назначит своего представителя в Совет Федерации. Как отмечают источники, существует вероятность, что Климов не получит повторного назначения. Один из собеседников пояснил, что руководство палаты не заинтересовано в дальнейшей работе Климова в Совфеде. Другой источник указал, что место сенатора от Пермского края может быть предложено другому кандидату.

Ранее Андрей Климов отметил, что в начале 2000-х Россия оказалась в сложной ситуации, когда рассматривалась возможность назначения премьер-министра с иностранным гражданством. По его словам, потребовалось два года, чтобы его коллеги согласились рассмотреть инициативу о запрете главе правительства иметь гражданство другой страны или вид на жительство за рубежом. Климов подчеркнул, что с большим трудом ему удалось добиться большинства голосов в поддержку этого законопроекта.

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