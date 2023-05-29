«Самый жалкий в США»: кто такой сенатор Грэм, что еще он говорит о России Скандального сенатора недолюбливают в самих Соединенных Штатах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что смерти россиян на Украине стали «самым удачным вложением» Соединенных Штатов, вызвало бурную критику как в РФ, так и в других странах. Господин Грэм не первый раз оказывается в центре громких скандалов. Что на самом деле сказал Грэм, какими другими антироссийскими выпадами он запомнился и за что его не любят в самих США — в материале NEWS.ru.

Кто подставил сенатора

После встречи Грэма с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 мая в Сети появилась запись разговора (распространенная офисом Зеленского), где Грэм говорит о том, что смерти россиян в зоне боевых действий — одно из самых удачных вложений американцев.

Позже выяснилось, что на самом деле Грэм такой фразы не произносил. Слова о «лучшей инвестиции» Соединенных Штатов и о «смерти русских» были произнесены политиком в разное время, независимо друг от друга. Это подтвердило агентство Reuters, в распоряжение которого попала полная запись разговора Зеленского и Грэма. Из нее следует, что после фразы «русские умирают» кадр обрезали и склеили с другим отрывком, в котором Грэм говорит, что США «еще никогда не тратили деньги так удачно». В итоге создается впечатление, что эти слова прозвучали друг за другом в одном предложении, хотя это не так.

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press Встреча Владимира Зеленского и Линдси Грэма

Что на самом деле сказал Грэм

В действительности фраза о смертях русских звучала в ином контексте. «Было время в Америке, когда мы были такими, боролись до последнего человека, мы собирались быть свободными или умереть», — сказал сенатор, подразумевая, очевидно, войну за независимость Соединенных Штатов.

«Теперь вы свободны, и мы будем», — ответил Зеленский. А Грэм добавил: «И русские умирают». В этих словах Зеленский увидел даже сочувствие к россиянам и попытался поспорить с сенатором.

Фраза об удачных инвестициях звучала в другом отрывке. Сенатор заявил, что «помощь в освобождении Украины — хорошая инвестиция для Соединенных Штатов».

Что в России ответили Грэму

В России слова Грэма вызвали шквал критики. На Смоленской площади назвали оправдания нелепыми и заявили, что «очистить себя [и свою репутацию] от пятна таких ремарок, даже если они были произнесены отдельно, уже невозможно».

«Оказывается, это не то, что сказал сенатор Грэм и не то, как он это сказал. Как и в случае с подобными людоедскими размышлениями бывшего президента США Джорджа Буша — младшего, в ход идут неуклюжие, позорные отговорки: так, якобы, слова сенатора были вырваны из контекста, произошла какая-то „правка“ и так далее. Кто бы мог сомневаться, что сам политик и его политтехнологи, такие как ведущие англосаксонские СМИ и информационные агентства, будут, что называется, „притворяться тупыми“. Что дальше? Они скажут нам, что Линдси Грэм является продуктом [искусственного интеллекта] и на самом деле не существует?» — возмутились в МИД России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Грэма объяснений

Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала сенатора самому все подробно разъяснить. «Сенатору Грэму есть с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и холокосту», — написала Захарова в своем Telegram-канале. По словам дипломата, корпорации из Соединенных Штатов вроде Ford, Coca Cola и General Motors спонсировали Третий рейх. Мария Захарова попросила «всех американских выгодополучателей» вспомнить, чем закончилась «предыдущая авантюра».

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев посоветовал Грэму вспомнить «печальную судьбу» американских политиков, погибших в результате покушений. «Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США ещё никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов», — написал Медведев.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после высказываний Грэма. МВД РФ объявило сенатора в розыск.

Что ответил Грэм

В ответ на критику Грэм заявил, что «российская пропагандистская машина переиначивает» его слова, и призвал российских политиков вывести войска с Украины. Он пообещал носить ордер на его арест «как почетный знак». По словам сенатора, гнев российских властей доставил ему «огромную радость».

Что Грэм говорил о России до СВО

Грэм критически высказывался о России и до начала боевых действий на Украине. Он неоднократно рассказывал о том, что «российские шпионы» якобы вмешивались в американские выборы 2016 года и даже взламывали его личную почту.

«Это были русские. Я на 1000% уверен, что взлом был совершен российскими оперативниками и никем другим. Если Россию не накажут за хакерские атаки, то же самое будут делать другие злоумышленники (из Китая, Северной Кореи и Ирана)», — говорил политик.

Грэм часто высказывал мнение, что «истинная цель» президента России Владимира Путина — подорвать Соединенные Штаты и принципы свободы. Намереваясь помешать этому, в 2018 году Грэм представил законопроект «Санкции из ада» (Sanctions bill from hell), который должен был «потрясти Россию до основания».

Вместе с этим Грэм всегда предостерегал американское правительство от сближения с РФ, которая, на его взгляд, «представляет серьезную угрозу для Соединённых Штатов и их союзников».

В 2014 году он призывал бойкотировать Олимпиаду в Сочи из-за того, что Россия предоставила политическое убежище Эдварду Сноудену.

Фото: Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Pres Линдси Грэм требовал наказать Россию «Санкциями из ада»

Что Грэм говорил о России после СВО

После начала СВО критика Грэма в сторону России только усилилась. Так, в конце февраля 2022 года, когда РФ признала независимость Луганской и Донецкой народных республик, сенатор заявил, что российский президент Владимир Путин «рушит мировой порядок и разрушит демократии».

Политик призвал к незамедлительным жестким санкциям против Москвы, которые призваны «сокрушить рубль и раздавить российский нефтегазовый сектор».

В марте Грэм призвал к устранению российского президента, чем вызвал волну критики со стороны других американских сенаторов.

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press Линдси Грэм говорит, что за ним охотятся русские шпионы

В мае 2022 года Грэм представил президенту США Джо Байдену проект резолюции, которая призывала включить Россию в список государств — спонсоров терроризма (наряду с Сирией, Ираном, Северной Кореей, Кубой). В презентации проекта резолюции не обошлось без оскорблений в адрес президента России, которого автор обозвал «бандитом и хулиганом».

За что Грэма ненавидят в США

При этом в Соединенных Штатах у Линдси Грэма не лучшая репутация. Старший сенатор США от штата Южная Каролина с 2003 года, дипломированный юрист вызывает у большинства американцев смешанные чувства. Почти у каждого крупного аналитического издания в США есть статья, в которой жестко критикуют Грэма.

Его даже называют «самым жалким человеком в Америке». «Линдси Грэму пора уйти», «Почему Линдси Грэм так себя ведет?», «Как Линдси Грэм сбился с пути» — вот лишь несколько примеров заголовков из статей американских изданий. Сам сенатор признавался, что что многие в Америке «ненавидят его потроха».

Грэма часто критикуют за жесткие высказывания против абортов и мигрантов из Латинской Америки. Он всегда голосует против законов, направленных на защиту интересов ЛГБТ-сообщества Америки, но в частной жизни, если верить укоренившимся слухам, принадлежит к меньшинству.

«Линдси Грэм — парень из шпионского триллера или фильма об ограблениях, который обманывает всех, чтобы спасти собственную шкуру», — характеризовал сенатора бывший президент США Барак Обама.

Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Барак Обама на встрече с конгрессменами в 2010 году. Крайний справа — Линдси Грэм

До того как Дональд Трамп пришел к власти, сам Грэм называл однопартийца «чокнутым ксенофобом», расистом и религиозным фанатиком, которого нельзя поддерживать на выборах ни при каких обстоятельствах. «Если мы выдвинем Трампа от нашей партии, нас просто уничтожат, и мы будем этого заслуживать», — говорил Грэм.

После прихода Трампа к власти Грэм изменил свои взгляды. Сенатор стал одним из главных сторонников Трампа — играл с ним в гольф, выступал на ралли, призывал дать ему Нобелевскую премию мира.

Но стоило Трампу проиграть, как Грэм тут же перешел на сторону Байдена, заявив, что тот «лучший человек, который только мог возглавить страну». Не исключено, что к президентским выборам 2024 года Грэм снова изменит мнение. О лидере США, не о России.

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