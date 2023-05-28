«Будут каяться»: в СФ ответили ликовавшему от смерти россиян сенатору США Сенатор Цеков: американцам придется каяться за слова об убийстве русских

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Сергей Цеков

Американский сенатор Линдси Грэм, назвавший гибель россиян «лучшим вложением США», является типичным представителем американского сообщества с моралью убийцы, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным отношениям Сергей Цеков. По его мнению, для них убивать людей, в том числе американцев, — совершенно нормальная история. Сенатор выразил сожаление, что такие люди влияют на внешнюю политику США. Цеков считает, что со временем американским политикам придется каяться за подобные слова.

Грэм говорит об убийстве россиян, а по большому счету славян, как со стороны России, так и Украины, для него это, видимо, самое большое удовольствие, даже скрыть его не может. В принципе, он американец, а Зеленский — не славянин, для него, по большому счету, тоже убийства славян не очень беспокоят, поэтому и бросает граждан Украины на эту братоубийственную войну, которую они вместе с американцами и спровоцировали, — отметил Цеков.

Сенатор добавил, что сейчас американцы «целуют ноги тем, кого они убивали в XVIII, XIX веке и каются перед ними».

Придет время, и, я думаю, будут каяться перед россиянами и гражданами Украины, которые в подавляющем большинстве тоже русские по национальности. Хорошо, что Грэм озвучил эти черты. Граждане РФ видят, с кем мы имеем дело, — подчеркнул Цеков.

Ранее сенатор Грэм в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что россияне умирают и это «самая удачная трата денег американскими властями». Законодатель добавил, что США продолжат поддерживать Украину. В прошлом году Грэм призвал к убийству российского лидера Владимира Путина, а также отдать Киеву любое оружие, которое необходимо ВСУ.